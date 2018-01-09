УБОРОЧНАЯ СТРАДА

В Железногорске ведутся плановые работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от снега

В связи с обильными снегопадами сотрудники МП КБУ активно расчищали улицы города и поселков в праздничные дни.

По информации МП КБУ, снегоуборочная и снегоочистительная техника постоянно находилась в состоянии готовности.

Работники КБУ активно вывозили снег с дорог, занимались очисткой снежного наката с проезжей части, освобождали тротуары от снега.

На паблике КБУ размещается ежедневный ход снегоуборочных мероприятий.

Сегодня, 9 января, идет вывоз снега - ул. Пушнина, ул. Советской Армии, пр. Ленинградский, пр. Курчатова.

Очистка снежного наката с проезжей части дорог - п. Тартат, дорога до Лукашей и Прижима, старая часть дороги, микрорайоны.

Расчистка тротуаров - от ул. Парковой до ул. Северной, микрорайоны, пешеходные переходы на пр. Ленинградский, ул. Саянская.

фото: ВКонтакте МП КБУ