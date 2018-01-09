Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЯНВАРСКИЙ ШОК

ЯНВАРСКИЙ ШОК
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Перерасчет услуг за отопление в Железногорске привлек внимание краевых СМИ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
На телеканале "ЕНИСЕЙ" поменялось время выхода информационной программы
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Телепрограмма о товарах и услугах в Железногорске. Шугаринг от мастера Алисы
УБОРОЧНАЯ СТРАДА

УБОРОЧНАЯ СТРАДА
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске ведутся работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от
ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская «Смена» заняла первое место на домашнем первенстве Красноярского

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

09.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 66 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске ведутся плановые работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от снега

В связи с обильными снегопадами сотрудники МП КБУ активно расчищали улицы города и поселков в праздничные дни.

По информации МП КБУ, снегоуборочная и снегоочистительная техника постоянно находилась в состоянии готовности. 

Работники КБУ активно вывозили снег с дорог, занимались очисткой снежного наката с проезжей части, освобождали тротуары от снега.

На паблике КБУ размещается ежедневный ход снегоуборочных мероприятий.

Сегодня, 9 января, идет вывоз снега - ул. Пушнина, ул. Советской Армии, пр. Ленинградский, пр. Курчатова.

Очистка снежного наката с проезжей части дорог - п. Тартат, дорога до Лукашей и Прижима, старая часть дороги, микрорайоны.

Расчистка тротуаров - от ул. Парковой до ул. Северной, микрорайоны, пешеходные переходы на пр. Ленинградский, ул. Саянская.

фото: ВКонтакте МП КБУ



Нравится 0





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 17:15 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Видел как сегодня по Пушкиа грейдер возле машин трется. В итоге и чистить проблемы и автомобилистам. Пол дороги чистое пол дороги всю зиму не чищено. Не понимаю, в чем проблема накануне, в конце дня, написать в интернете какие улицы планируются к чистке на завтра, при самом удачном раскладе дня? Понятно, что можно не успеть почистить, техника может сломаться или человек заболеть, можно переносить неочищенную в новый график.

Появляются сообщения, что сделано за день, но плановые куда ценнее! Если бы это было системно, большинство людей просматривали бы такую информацию и машины свои убирали.

Скопировать этот план и предложить новость в популярные социальные группы дело 5 минут. Муницыпальных СМИ, их групп и сайтов много, их вообще можно обязать публиковать такую информацию, думаю и остальные будут это делать с радостью. Пасечкин вроде современный человек, странно почему такое элементарное и полезное не делается.

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Дата: Вчера, 17:23 | Статус: Пользователь offline | Автор: Галина Процкая , Группа: Главные редакторы

Гость,
вот ссылка на паблик МП КБУ, где регулярно выкладывается информация о графике снегоуборочных работ https://vk.com/mpkbu

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
8 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Дороги города убирают в круглосуточном режиме, заявляет директор МП КБУ Николай Пасечкин 
ПРИХОДИ, ЗИМА!

ПРИХОДИ, ЗИМА!
16 октября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Первый снег работники комбината благоустройства города встретили во всеоружии
ПЕРЕХОДЫ ДЕМОНТИРУЮТ

ПЕРЕХОДЫ ДЕМОНТИРУЮТ
23 июня 2012 | Раздел: Cобытия
••• 16 пешеходных переходов демонтируют на дорогах Железногорска    
СНЕЖНЫЕ СТРАСТИ УЛЕГЛИСЬ

СНЕЖНЫЕ СТРАСТИ УЛЕГЛИСЬ
13 декабря 2009 | Раздел: Cобытия
В нашем городе и в поселках ЗАТО продолжается уборка снега. Тщательно очищаются наиболее опасные перекрестки по списку, предоставленному ГАИ.     


КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Kellen, в новости: АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Горожанин, в новости: СЛОВО ПАСТЫРЯ
Гость, в новости: РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ
Гость, в новости: СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ
Гость, в новости: ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ
марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" СПОРТ СИЛЬНЫХ СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".