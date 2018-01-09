УБОРОЧНАЯ СТРАДА
В Железногорске ведутся плановые работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от снега
В связи с обильными снегопадами сотрудники МП КБУ активно расчищали улицы города и поселков в праздничные дни.
По информации МП КБУ, снегоуборочная и снегоочистительная техника постоянно находилась в состоянии готовности.
Работники КБУ активно вывозили снег с дорог, занимались очисткой снежного наката с проезжей части, освобождали тротуары от снега.
На паблике КБУ размещается ежедневный ход снегоуборочных мероприятий.
Сегодня, 9 января, идет вывоз снега - ул. Пушнина, ул. Советской Армии, пр. Ленинградский, пр. Курчатова.
Очистка снежного наката с проезжей части дорог - п. Тартат, дорога до Лукашей и Прижима, старая часть дороги, микрорайоны.
Расчистка тротуаров - от ул. Парковой до ул. Северной, микрорайоны, пешеходные переходы на пр. Ленинградский, ул. Саянская.
фото: ВКонтакте МП КБУ