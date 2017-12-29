РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ

В Железногорске суд признал виновным мужчину, который похитил с чужой карты 270 тысяч рублей

Об этом сообщили в краевой полиции. В дежурную часть обратился горожанин и сообщил, что у него пропала банковская карта, с которой некто неизвестный снял 270 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к пропаже причастен знакомый потерпевшего, побывавший накануне у него в гостях. Полицейские задержали 30-летнего мужчину. Чужой банковской картой железногорец оплачивал дорогостоящие покупки в торговых центрах Красноярска. На имущество, приобретенное незаконно, был наложен арест.

В отношении похитителя завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

рисунок из соцсетей