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Поздравление и.о. Главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина и Главы администрации
СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
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Профсоюз Железногорска наградил призеров XIII городской Спартакиады трудовых
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
29.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Управлении социальной защиты после ремонта открылось "единое окно"
ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

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28.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске пенсионеры для организации бизнеса получают новые профессии
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
28.12.17 | Главные темы / Cобытия
Заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 29 ДЕКАБРЯ

29.12.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина



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