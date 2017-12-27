СПАСАЛСЯ ОТ ПОЖАРА

Сегодня около 5 утра из окна жилого дома по Белорусской,36 с пятого этажа выпрыгнул 13-летний мальчик

О возгорании сообщили очевидцы. Горела трехкомнатная квартира в пятиэтажке. По предварительным данным вспыхнула электропроводка, открытый огонь был во всех комнатах.

Как уточнили в УВД Железногорска, на момент пожара вся семья мальчика (родители и младший брат) находились дома.

Сейчас мальчик с черепно-мозговой травмой и множественными переломами находится в реанимации.

Во время тушения пожара были эвакуированы 28 человек, пятеро спасены, из них трое детей.