СПАСАЛСЯ ОТ ПОЖАРА
27.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 86 | Автор: Галина Процкая
Сегодня около 5 утра из окна жилого дома по Белорусской,36 с пятого этажа выпрыгнул 13-летний мальчик
О возгорании сообщили очевидцы. Горела трехкомнатная квартира в пятиэтажке. По предварительным данным вспыхнула электропроводка, открытый огонь был во всех комнатах.
Как уточнили в УВД Железногорска, на момент пожара вся семья мальчика (родители и младший брат) находились дома.
Сейчас мальчик с черепно-мозговой травмой и множественными переломами находится в реанимации.
Во время тушения пожара были эвакуированы 28 человек, пятеро спасены, из них трое детей.
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