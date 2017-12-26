Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате
ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске на горнолыжной базе «Снежинка» установили «Бэби-лифт»
ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ

ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ
26.12.17 | Главные темы / Происшествия
Полторы сотни мигрантов привезли в Красноярский край опасные инфекции
ПАТП СООБЩАЕТ

ПАТП СООБЩАЕТ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
МП "ПАТП" информирует горожан о работе в праздничные дни с 1 по 8 января 
СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!

СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
 В Железногорске выбрали лучшего врача 2017 года

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

26.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате Красноярского края и серебряную на чемпионате Сибири по пауэрлифтингу

Двукратный чемпион Кубка России по пауэрлифтингу, рекордсмен России в жиме лежа в троеборье Василий Бобыльков вернулся в большой спорт после длительного перерыва - полтора года ушло на восстановление здоровья. Чемпиону необходимо было успешно выступить в этих соревнованиях, чтобы попасть в состав сборной Красноярского края.

В чемпионате края работник ГХК  Василий Бобыльков выиграл категорию в весе до 93 кг,и абсолютное первенство. Взял вес 865 кг (за три упражнения). В жиме лежа в категории стал первым, в абсолютном первенстве - вторым. В чемпионате Сибири завоевал серебро в категории и в «абсолютке».

- Выступлением, в принципе, доволен, хотя рассчитывал на первое место в Сибири, - цитирует Бобылькова паблик ГХК. – Не удался жим лежа, хотя это мое любимое упражнение. А вообще обычно на соревнованиях я выступаю лучше, чем на тренировках. Убежден, победа – в голове! Буду бороться дальше и стараться побеждать!

источник: паблик ФЯО ФГУП "ГХК"



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СПОРТ СИЛЬНЫХ

СПОРТ СИЛЬНЫХ
12 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы успешно выступили на Чемпионате СФО по пауэрлифтингу
ЗОЛОТОЙ ПЛОВЕЦ

ЗОЛОТОЙ ПЛОВЕЦ
21 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорский спортсмен Дмитрий Левданский завоевал золото чемпионата России
ЕВГЕНИЙ БЬЕТ РЕКОРДЫ

ЕВГЕНИЙ БЬЕТ РЕКОРДЫ
13 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорец Евгений Мухомедьянов завоевал 1 место на чемпионате России по пауэрлифтингу
ДОТАНЦЕВАЛИСЬ ДО ПОБЕДЫ

ДОТАНЦЕВАЛИСЬ ДО ПОБЕДЫ
10 февраля 2014 | Раздел: Спорт / Новости
••• Железногорские танцоры победили в Первенстве и чемпионате Красноярского края


КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ИЗМЕНИТСЯ СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ ПРИНЦ И НИЩИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (114)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".