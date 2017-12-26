ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате Красноярского края и серебряную на чемпионате Сибири по пауэрлифтингу

Двукратный чемпион Кубка России по пауэрлифтингу, рекордсмен России в жиме лежа в троеборье Василий Бобыльков вернулся в большой спорт после длительного перерыва - полтора года ушло на восстановление здоровья. Чемпиону необходимо было успешно выступить в этих соревнованиях, чтобы попасть в состав сборной Красноярского края.

В чемпионате края работник ГХК Василий Бобыльков выиграл категорию в весе до 93 кг,и абсолютное первенство. Взял вес 865 кг (за три упражнения). В жиме лежа в категории стал первым, в абсолютном первенстве - вторым. В чемпионате Сибири завоевал серебро в категории и в «абсолютке».

- Выступлением, в принципе, доволен, хотя рассчитывал на первое место в Сибири, - цитирует Бобылькова паблик ГХК. – Не удался жим лежа, хотя это мое любимое упражнение. А вообще обычно на соревнованиях я выступаю лучше, чем на тренировках. Убежден, победа – в голове! Буду бороться дальше и стараться побеждать!

источник: паблик ФЯО ФГУП "ГХК"