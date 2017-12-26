ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате Красноярского края и серебряную на чемпионате Сибири по пауэрлифтингу
Двукратный чемпион Кубка России по пауэрлифтингу, рекордсмен России в жиме лежа в троеборье Василий Бобыльков вернулся в большой спорт после длительного перерыва - полтора года ушло на восстановление здоровья. Чемпиону необходимо было успешно выступить в этих соревнованиях, чтобы попасть в состав сборной Красноярского края.
В чемпионате края работник ГХК Василий Бобыльков выиграл категорию в весе до 93 кг,и абсолютное первенство. Взял вес 865 кг (за три упражнения). В жиме лежа в категории стал первым, в абсолютном первенстве - вторым. В чемпионате Сибири завоевал серебро в категории и в «абсолютке».
источник: паблик ФЯО ФГУП "ГХК"