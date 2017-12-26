ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ

Полторы сотни мигрантов привезли в Красноярский край опасные инфекции

Как пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора, за 11 месяцев 2017 года в медицинских учреждения Красноярского края прошли освидетельствования 21,75 тыс. иностранных граждан, которые хотели устроиться на работу.

По данным надзорного ведомства, среди них оказалось 145 человек, которые представляли опасность для окружающих. Они были носителями туберкулеза, сифилиса и ВИЧ-инфекции.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что часть из этих людей отправили на лечение в России, а некоторые вернулись домой. Решение о том, останется человек в нашей стране или уедет, принимает специальная межведомственная комиссия, сообщает Newslab.ru.