СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
21.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 131 | Автор: Наталья Кокорина
Ирина Дерышева завоевала третье место в конкурсе "Лучший муниципальный служащий"
19 декабря в Правительстве Красноярского края подвели итоги краевого конкурса "Лучший муниципальный служащий". На торжественной церемонии победителей поздравил временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс.
- Вы представляете власть, которая ближе всего к народу, и от качества того, что вы делаете, во многом зависит социально-политическая атмосфера в нашем крае, - обратился к лауреатам Александр Усс. - Искренне благодарю вас за работу. Желаю счастья, благополучия и добра вам и людям, интересы которых вы представляете.
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск Ирина Дерышева завоевала в конкурсе третье место в номинации «Социальное развитие». На торжественной церемонии диплом и значок "Лучший муниципальный служащий Красноярского края" вручил Ирине Евгеньевне заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов .
Впервые краевой конкурс "Лучший муниципальный служащий" был организован в 2008 году. В нём принимают участие муниципальные служащие, добившиеся высоких результатов в работе, внёсшие вклад в развитие местного самоуправления.
В конкурсе "Лучший муниципальный служащий" в этом году приняли участие 272 человека.
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