СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Ирина Дерышева завоевала третье место в конкурсе "Лучший муниципальный служащий"



19 декабря в Правительстве Красноярского края подвели итоги краевого конкурса "Лучший муниципальный служащий". На торжественной церемонии победителей поздравил временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс.



- Вы представляете власть, которая ближе всего к народу, и от качества того, что вы делаете, во многом зависит социально-политическая атмосфера в нашем крае, - обратился к лауреатам Александр Усс. - Искренне благодарю вас за работу. Желаю счастья, благополучия и добра вам и людям, интересы которых вы представляете.