ПОДЫМИЛИ-ЗАПЛАТИЛИ!

С начала года жителей Красноярского края оштрафовали за курение на 3,3 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, сотрудники правоохранительных органов за год зафиксировали 6,9 тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил курения табака в неположенных местах. Часть курильщиков отделалась профилактической беседой, однако в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф.

Стражи порядка напомнили, что по закону курение запрещено возле школ, детских садов и других образовательных заведений, учреждений культуры и спорта, около больниц и санаториев, торговых центров, в гостиницах и административных зданиях, а также на детских площадках. Также нельзя курить в поездах, самолетах, на кораблях, в лифтах многоквартирных жилых домов.