ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В Красноярске прошло Открытое первенство города по армейскому рукопашному бою, приуроченное к Новому году

В турнире приняли участие спортсмены из Красноярска, Канска, Железногорска, Канского и Сухобузимского района, всего 160 детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Железногорск представляли воспитанники объединений «Рукопашный бой» и КУДО центра «Патриот». Несмотря на то, что для ребят это был дебютный старт по армейскому рукопашному бою, они показали достойный результат.

Семь железногорских спортсменов стали призерами соревнования, добыв победу в упорных поединках.

1 место - Павел Минкин и Денис Назаров.

2 место – Никита Шульга и Данила Симонов.

3 место – Матвей Полежаев, Никита Борч, Дмитрий Трифонов.

автор София Белобровка

Управление физической культуры и спорта, Железногорск