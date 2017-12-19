ЗА РЕШЕТКУ НА 15 ЛЕТ

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19.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 49 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники прокуратуры добились жесткого наказания для мужчины, который совершал насильственные действия в отношении 8-летней дочери

Как пояснили в краевом надзорном ведомстве, Красноярский краевой суд отправил 30-летнего жителя Железногорска в колонию строго режима и назначил ему 1,5 года ограничения свободы за 5 случаев насилия над 8-летней дочерью. О преступлении мужчины в апреле этого года в правоохранительные органы сообщила его жена. Злоумышленник полгода выбирал моменты, когда его супруги не было дома и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что у него есть психическое расстройство. В сентябре дело дошло до суда и мужчину отправили на 15 лет в колонию строгого режима, а также обязали пройти принудительное лечение у врача-психиатра.

Прокурор Железногорска это решение оспорил, посчитав его слишком мягким. Он потребовал добавить дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

«Ограничение свободы, назначенное судом в качестве дополнительного наказания, отбывается осужденным после основного наказания и заключается в установлении ряда ограничений, в том числе на изменение места жительства и выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования», - пояснили в прокуратуре.

Красноярский краевой суд согласился с доводами прокурора. После 15 лет в колонии злоумышленник еще 1,5 года не сможет сменить место жительства или уехать за пределы города, который выберет себе для проживания после выхода из мест заключения.

Источник: newslab.ru

фото: svopi.ru



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