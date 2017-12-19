СПАСИБО ЗА ТРУД!

Органы ЗАГС России отметили 100-летие

В железногорском отделе ЗАГС состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин и исполняющий обязанности Главы администрации Сергей Проскурнин.



Поблагодарив сотрудников отдела ЗАГС, руководители города вручили почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.



Прежде всего, ваша работа ассоциируется с такими событиями, как рождение ребенка или создание новой семьи, – обратился к сотрудникам отдела ЗАГС Игорь Куксин. – Хочется, чтобы именно таких светлых и радостных событий в нашем ЗАГСе проходило больше. С праздником!

фото с сайта admk26.ru