СПАСИБО ЗА ТРУД!
19.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая
Органы ЗАГС России отметили 100-летие
В железногорском отделе ЗАГС состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин и исполняющий обязанности Главы администрации Сергей Проскурнин.
Поблагодарив сотрудников отдела ЗАГС, руководители города вручили почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.
Прежде всего, ваша работа ассоциируется с такими событиями, как рождение ребенка или создание новой семьи, – обратился к сотрудникам отдела ЗАГС Игорь Куксин. – Хочется, чтобы именно таких светлых и радостных событий в нашем ЗАГСе проходило больше. С праздником!
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