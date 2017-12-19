ДЕЛО В БУТЫЛКЕ

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18.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 116 | Автор: Галина Процкая

Сотрудниками полиции привлекается к уголовной ответственности мужчина, управлявший чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

ДПС ОГИБДД в ночное время был остановлен автомобиль «Тойота», за рулем которого находился нетрезвый железногорец. Документов на автомобиль у него не было. Сотрудники полиции установили, что иномарка принадлежит другому человеку. Автомобиль был изъят и помещен на специальную стоянку. 

Стражи порядка выяснили, что в августе 2017 года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. Поскольку за повторное совершение данного деяния предусмотрена уголовная ответственность, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Также сотрудники полиции установили, что автомобиль, которым управлял мужчина, был им угнан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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