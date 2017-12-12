ОПЕРАЦИЯ "ЁЛКА"

На территории края стартовала операция «Новогодняя ель»

До 31 декабря полицейские будут пресекать незаконные рубки и продажу хвойных деревьев. Через неделю в Железногорске начнут официально работать «Елочные базары». Стражи порядка вместе с работниками «Горлесхоза» проверят наличие документации у торговцев.