ОПЕРАЦИЯ "ЁЛКА"
12.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Наталья Кокорина
На территории края стартовала операция «Новогодняя ель»
До 31 декабря полицейские будут пресекать незаконные рубки и продажу хвойных деревьев. Через неделю в Железногорске начнут официально работать «Елочные базары». Стражи порядка вместе с работниками «Горлесхоза» проверят наличие документации у торговцев.
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