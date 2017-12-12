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СПОРТ СИЛЬНЫХ

12.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 63 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорцы успешно выступили на Чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу.

Евгений Мухомедьянов стал абсолютным чемпионом края и вторым в абсолютном первенстве Чемпионата. С результатами в приседе 210 кг, жиме 130 кг и тяге 230 кг, он набрал сумму 570! Помимо призовых мест Евгений установил 3 краевых рекорда в приседании, тяге и по сумме троеборья. Ещё один железногорец Антон Потехин в упражнении «жим классический» занял 1 место, подняв штангу весом 185 кг.



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