СПОРТ СИЛЬНЫХ
12.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 63 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорцы успешно выступили на Чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу.
Евгений Мухомедьянов стал абсолютным чемпионом края и вторым в абсолютном первенстве Чемпионата. С результатами в приседе 210 кг, жиме 130 кг и тяге 230 кг, он набрал сумму 570! Помимо призовых мест Евгений установил 3 краевых рекорда в приседании, тяге и по сумме троеборья. Ещё один железногорец Антон Потехин в упражнении «жим классический» занял 1 место, подняв штангу весом 185 кг.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
13 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортЖелезногорец Евгений Мухомедьянов завоевал 1 место на чемпионате России по пауэрлифтингу
18 августа 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские спортсмены заняли первые места в турнире по становой тяге "Тягач 2015"
11 июня 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортЖелезногорец Евгений Лиханов примет участие в Чемпионате Европы по многоборьям
26 января 2012 | Раздел: Спорт••• Железногорские спортсмены завоевали 29 призовых мест на Чемпионате и первенстве Красноярского края по кикбоксингу в разделах семи-контакт и лайт-контакт
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Максим Горохов, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Жека, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Жека, в новости: КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Галина Процкая, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Олег, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!