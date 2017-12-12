ВЕСЕЛЫЕ ШАШКИ

Детсадовцы сыграли в «Весёлые шашки»



В шахматно-шашечном клубе «Бастион» состоялся финал турнира «Весёлые шашки» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города.



В отборочных соревнованиях приняли участие команды из 19 детских садов. Финалистами стали воспитанники дошкольных учреждений № 9, 29, 54, 59, 60, 61, 64, 67, 70.



Почётным гостем спортивного события стал руководитель Управления образования Валерий Головкин, который вручил удостоверения и знаки «Железногорец» педагогам и родителям финалистов шашечного турнира.



А победителями соревнований стали воспитанницы детских садов № 54 (I место), № 60 (II место), № 64 (III место) и воспитанники садов № 61 (I место), № 70 (II место), № 67 (III место), которые были награждены дипломами и медалями.