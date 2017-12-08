БЕРЕГИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних по горячим следам раскрыта кража снегоката





В дежурную часть МВД Железногорска обратился мужчина, который сообщил, что от здания детского сада был похищен снегокат стоимостью 3 тысячи рублей. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехали и сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних. Полицейскими были установлены и опрошены свидетели. Инспекторы по делам несовершеннолетних по описанию определили подозреваемых. Стражи порядка задержали троих подростков, у которых при себе находился похищенный снегокат. Имущество было возвращено законному владельцу, сотрудниками полиции в отношении причастных к краже учеников одной из городских школ готовятся материалы для направления в Комиссию по делам несовершеннолетних.





Полиция Железногорска просит горожан не оставлять дорогостоящие вещи (коляски, санки, снегокаты и т.п.) без присмотра, в том числе на территории детских дошкольных и школьных учреждений, в подъездах домов. Если вам приходится это делать, приобретите устройство, позволяющее зафиксировать ваше имущество (например, гибкий велосипедный замок). В случае, если вашу вещь (вещи) похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 74-58-58, 76-58-58 или «02»! Чем меньше времени прошло с момента кражи, тем выше шансы на раскрытие преступления.





По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск