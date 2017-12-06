КРАЖА ПО СГОВОРУ

Полиция Железногорска расследовала уголовное дело по серии краж из автомобилей

В ночное время автоинспекцией были замечены двое железногорцев, которые находились рядом с грузовым автомобилем «Мазда». Увидев экипаж ДПС, мужчины стали заметно нервничать и попытались скрыться во дворах. Рядом с автомобилем, на котором собирались уехать подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили аккумуляторную батарею. Еще два аккумулятора находились в салоне иномарки. Объяснить происхождение имущества мужчины не смогли.

Полицейские изъяли аккумуляторы и задержали подозреваемых. Стражи порядка установили, что 25-летние местные жители похитили батареи из трех автомобилей, припаркованных во дворах.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск