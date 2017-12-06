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КОШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

КОШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
06.12.17 | Главные темы / Cобытия
Только один день - 10 декабря - в городском музее будет проходить выставка
АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛОВО

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛОВО
06.12.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорском храме Михаила Архангела зачитали послание Освященного
КРАЖА ПО СГОВОРУ

КРАЖА ПО СГОВОРУ
06.12.17 | Главные темы / Происшествия
Полиция Железногорска расследовала уголовное дело по серии краж из автомобилей
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
06.12.17 | Главные темы / Cобытия
18 декабря в Железногорске начнут работать елочные базары
МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ

МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ
06.12.17 | Главные темы / Cобытия
Депутаты рассмотрят заявление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева о

РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 ДЕКАБРЯ

06.12.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина


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