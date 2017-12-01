ФОРУМ В ДЕЙСТВИИ

VI Международный инновационный форум продолжился на базе Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС

В семинаре "Стратегическая роль ЗАТО. Итоги мониторинга. Модернизация законодательства" участвовали представители Министерства промышленности и торговли РФ, Минфина РФ, Министерства обороны РФ, Правительства края, Ассоциации ЗАТО атомной промышленности, Госкорпорации "Роскосмос", депутаты Государственной Думы.

Для обсуждения были вынесены следующие вопросы:

"Какова современная роль ЗАТО в научно-техническом развитии России и обеспечении безопасности государства?"

"Сценарии развития ЗАТО с учетом социально-экономического состояния"

"Необходимо ли совершенствовать законодательство о ЗАТО?"

"Какие меры государственной поддержки ЗАТО целесообразны?"

С лекцией «Передовые производственные технологии» выступил Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий (фонд Сколково). Спикер рассказал слушателям о передовых производственных технологиях или «прорывных» технологиях, меняющих структуру производства и создающих новые рынки и отрасли. Сегодня в мире запущены комплексные программы, которые формируют облик производства будущего: Industry 4.0 (Германия), Smart Manufacturing (США), Технет (Россия).

Профессию будущего уже сейчас, в реальном времени, формирует массовая цифровизация жизнедеятельности населения, считает эксперт.

Фото ГиГ