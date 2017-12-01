ЯПОНСКАЯ МИССИЯ

Со 2 по 7 декабря компания «Информационные спутниковые системы» в составе делегации РФ примет участие в 12-м заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам (г. Киото, Япония)

Совещания будут проходить в четырёх рабочих группах, посвящённых разным аспектам развития и использования спутниковой навигации.

Деятельность одной из них осуществляется под руководством представителя Решетнёвской фирмы. Заместитель генерального директора АО «ИСС» Сергей Ревнивых – сопредседатель группы «Системы, сигналы и услуги глобальных навигационных спутниковых систем». В рамках её работы участники заседания рассмотрят вопросы совместимости и взаимодополняемости систем спутниковой навигации разных стран, а также вопросы защиты сигналов ГНСС от помех.

На сегодня в мире действует четыре глобальные навигационные системы. Две из них – ГЛОНАСС на базе спутников разработки и производства «ИСС», а также американская GPS – развёрнуты полностью. Ещё две – европейская Galileo и китайская BeiDou – находятся на стадии формирования. Кроме того, создаются две региональные навигационные спутниковые системы – японская QZSS и индийская IRNSS. Решение задач по совместному использованию всех систем позволит получать более качественные навигационные услуги потребителям по всему миру.

Источник: iss-reshetnev.ru