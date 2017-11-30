НАТАШИНА ПОБЕДА

Сотрудница Центра досуга - победитель Международного Новогоднего Форума «СНЕГОWEEK-2017»

Международный Новогодний Форум «СНЕГОWEEK-2017» прошел в Москве с 26 по 30 ноября.

Яркая ведущая и организатор городских мероприятий Наталья Шоф стала победителем Международного Новогоднего Форума «СНЕГОWEEK-2017». Наталья выступила на конкурсе с новогодней программой «В гостях у Белочки» и приняла участие в конкурсе Снегурок с программой «Утренник в детском саду».

Среди сотни участников Наталье не было равных, жюри ей присудило Гран-при Новогоднего Форума «СНЕГОWEEK-2017». Также она получила дипломы лауреата в номинациях «Лучший костюм Снегурочки» и «Приз зрительских симпатий».

Конкурс прошел в форме творческих выступлений специалистов праздничной индустрии - организаторов, авторов, сценаристов, режиссеров и исполнителей, ведущих праздничных мероприятий по трем направлениям: презентация новогодних игровых программ;

конкурс Дед Морозов, Снегурочек и других зимних и новогодних персонажей.

фото Центра Досуга