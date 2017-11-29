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ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
29.11.17 | Главные темы / Cобытия
Городская администрация приглашает принять участие в «Ёлочном базаре»
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   
29.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Кстати» на каналах "Мир 24" и "Енисей" в четверг, 30 ноября
ДЕНЬГИ НА «ТРУД»

ДЕНЬГИ НА «ТРУД»
29.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершается ремонт бассейна «Труд»
ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДОВ

ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДОВ
29.11.17 | Главные темы / Cобытия
В работе инновационного форума примут участие представители зарубежных компаний
"КАРАТ" ОБНОВИЛСЯ

"КАРАТ" ОБНОВИЛСЯ
29.11.17 | Главные темы / Cобытия
29 ноября в Железногорске после реконструкции откроется авто-заправочная

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 НОЯБРЯ

29.11.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина



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