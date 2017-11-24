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ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Минздрав России предложил не продавать алкоголь пьяным
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Проект бюджета на 2018 год одобрен на публичных слушаниях
МЕДИАФОРУМ "ЕНИСЕЙ.РФ-2017"

МЕДИАФОРУМ "ЕНИСЕЙ.РФ-2017"
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярске проходит VII Межрегиональный медиафорум «ЕНИСЕЙ.РФ–2017»
СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Волонтеры из Железногорска примут участие в краевом "Доброфоруме"
ГОРОЖАНЕ О ГОРОЖАНАХ

ГОРОЖАНЕ О ГОРОЖАНАХ
24.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
В гимназии № 91 пройдет премьерный показ драмы «Музыкальный художник» в рамках

РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 НОЯБРЯ

24.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина
 Доступная среда
• Дела дорожные
 О бюджете публично

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