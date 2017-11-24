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24.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
В гимназии № 91 пройдет премьерный показ драмы «Музыкальный художник» в рамках

ГОРОЖАНЕ О ГОРОЖАНАХ

24.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

В рамках театрального конкурса госкорпорации «Росатом» «Первые» в гимназии № 91 состоится премьерный показ документальной драмы «Музыкальный художник»

Спектакль собрал учащихся из разных образовательных учреждений города. Под руководством Галины Савиной, художественного руководителя школьного театра, учащиеся поставили уникальную пьесу, которая написана железногорцами о железногорцах.

В готовящемся спектакле использованы видеоролики проекта «Слава созидателям», эскизы, фотографии, видеоматериалы семейных архивов железногорцев.

В предстоящей премьере именно школьникам предстоит передать непростые образы и характеры героев драмы. Учащиеся выступают не только как актеры, но и задействованы в качестве звукооператора и художника по световому оформлению постановки.

Премьерные показы спектакля на сцене гимназии № 91 пройдут 24 и 25 ноября,  а также спектакль можно будет посмотреть 27, 29 и 30 ноября. Начало в 18.30, суббота в 18.00.



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