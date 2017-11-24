СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ

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24.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске 8 декабря пройдет краевой "Доброфорум"

По информации агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, участниками форума станут более тысячи представителей добровольческих и волонтерских штабов флагманских программ и молодежных спецпроектов, некоммерческих организаций, благотворительных фондов и общественных активистов со всего региона.

В рамках мероприятия пройдут образовательные площадки, мастер-классы, выставка-презентация лучших практик добровольческой деятельности, пленарное заседание с ведущими экспертами и представителями власти.

Основные локации форума будут посвящены развитию волонтерства в крае, а также современным направлениям добровольчества – инклюзивному, медицинскому и корпоративному. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на участие можно в официальной группе "Доброфорума".



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