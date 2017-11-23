Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ
23.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорсцев приглашают на публичные слушания по бюджету
ВНИМАНИЕ, ГОЛОЛЕД!

ВНИМАНИЕ, ГОЛОЛЕД!
23.11.17 | Главные темы / Cобытия
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными
СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА -2017

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА -2017
23.11.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
На городской смотр-конкурс «Спортивная элита» поступило больше 40 заявок
ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!

ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!
22.11.17 | Главные темы / Cобытия
25 ноября в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
БЫТЬ ЛУЧШИМИ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ
22.11.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
19 ноября в Томске прошел межрегиональный открытый турнир по КУДО.

РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 НОЯБРЯ

23.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Наталья Кокорина
 Сезонное обострение
• Поддержать бизнес
 Крепкие узы
• Жизнь "Современника"
 Шоколадное изобилие

Скачать выпуск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 НОЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 НОЯБРЯ
10 ноября 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
 В программе - глава ЗАТО г.Железногорск ВАДИМ МЕДВЕДЕВ
РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 МАРТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 МАРТА
1 марта 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
В программе: • Весеннее обострение • Остались на плаву • Грипп отступил • Президент - герой • Конец городкам
РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 НОЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 НОЯБРЯ
23 ноября 2015 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
В программе: • Бизнес-прорыв • Серебро "Роботеха" • Пьяница за рулём • Урожай наград
ОСЕННЕЕ ИЗОБИЛИЕ

ОСЕННЕЕ ИЗОБИЛИЕ
11 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
12 и 13 сентября в Железногорске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПОПОЛНИ ЗАКРОМА! ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (114)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.