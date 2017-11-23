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СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА -2017

23.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

На городской смотр-конкурс «Спортивная элита» поступило больше 40 заявок

Сейчас конкурсная комиссия приступает к работе, победители и призёры будут определены до 15 декабря. А 27 декабря в КТЗ пройдёт церемония чествования лучших.

Отметим, что традиционный конкурс проводится в Железногорске уже больше 20 лет, он традиционно подводит итоги спортивной жизни города за год. Участвуют спортсмены, тренеры и судьи, всего семь номинаций:
«Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
«Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;
«Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортивный судья ЗАТО г. Железногорск».

Источник: admk26.ru



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