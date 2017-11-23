СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА -2017

На городской смотр-конкурс «Спортивная элита» поступило больше 40 заявок



Сейчас конкурсная комиссия приступает к работе, победители и призёры будут определены до 15 декабря. А 27 декабря в КТЗ пройдёт церемония чествования лучших.



Отметим, что традиционный конкурс проводится в Железногорске уже больше 20 лет, он традиционно подводит итоги спортивной жизни города за год. Участвуют спортсмены, тренеры и судьи, всего семь номинаций:

«Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;

«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;

«Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;

«Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;

«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;

«Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;

«Лучший спортивный судья ЗАТО г. Железногорск».

Источник: admk26.ru