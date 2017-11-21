Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников
МОСТЫ ПРОВЕРЯТ

МОСТЫ ПРОВЕРЯТ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Состояние железногорских мостов исследуют специалисты
ФЕЕРИЯ ТАНЦА

ФЕЕРИЯ ТАНЦА
21.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Впервые в Железногорске пройдет фестиваль по спортивным бальным танцам
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
20.11.17 | Главные темы / Cобытия
Бдительный инспектор ДПС задержал подозреваемого в совершении грабежа
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
20.11.17 | Главные темы / Cобытия
В рамках проекта «Территория культуры «Росатом» проходит мониторинг работы

МОСТЫ ПРОВЕРЯТ

21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Наталья Кокорина

Состояние железногорских мостов исследуют специалисты


Уже завтра будет дана предварительная экспертная оценка всех четырех сооружений: железнодорожный путепровод и мост в районе дамбы на ул. Транзитная, мост через р. Кантат на пр. Ленинградский, мост на ул. 60 лет ВЛКСМ. Таковы на сегодня требования законодательства.

Первоначальная цена контракта на выполнение работ составляла более 900 тысяч рублей. Но в ходе аукциона снизилась до 305 тысяч. Тендер выиграла лаборатория «Мосты» Сибирского Государственного университета путей из Новосибирска:

«В ходе работ необходимо проверить сооружения на наличие повреждений, оценить прочность материалов и провести инструментальную диагностику, - поясняет старший научный сотрудник лаборатории Алексей Неровных. - В частности, мы проведем обследование на внутренние дефекты, глубину развития трещин, коррозионную активность бетона».


Первичный осмотр не выявил явных дефектов. Работы по диагностике завершатся 22 ноября. Итоговые документы будут предоставлены в администрацию города в декабре текущего года. Специалисты лаборатории дадут заключение по дальнейшей эксплуатации объектов и в случае обнаружения дефектов представят рекомендации.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЖДЕМ БЕДЫ?

ЖДЕМ БЕДЫ?
12 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорцы бьют тревогу: мост через речку Кантат в Додоново "расползается"  
МОСТ НА КАПРЕМОНТЕ

МОСТ НА КАПРЕМОНТЕ
25 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Мост через реку Есауловка закрывают на капитальный ремонт
ОПАСНЫЙ МОСТ

ОПАСНЫЙ МОСТ
7 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Происшествия
Асфальтовое покрытие моста через речку Кантат размыло
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
5 августа 2013 | Раздел: Cобытия
••• Состояние всех инженерных сооружений Красноярского края, в том числе и в Железногорске, должно быть проверено до 5 августа

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (102)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.