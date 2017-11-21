МОСТЫ ПРОВЕРЯТ
21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Наталья Кокорина
Состояние железногорских мостов исследуют специалисты
Уже завтра будет дана предварительная экспертная оценка всех четырех сооружений: железнодорожный путепровод и мост в районе дамбы на ул. Транзитная, мост через р. Кантат на пр. Ленинградский, мост на ул. 60 лет ВЛКСМ. Таковы на сегодня требования законодательства.
Первоначальная цена контракта на выполнение работ составляла более 900 тысяч рублей. Но в ходе аукциона снизилась до 305 тысяч. Тендер выиграла лаборатория «Мосты» Сибирского Государственного университета путей из Новосибирска:
«В ходе работ необходимо проверить сооружения на наличие повреждений, оценить прочность материалов и провести инструментальную диагностику, - поясняет старший научный сотрудник лаборатории Алексей Неровных. - В частности, мы проведем обследование на внутренние дефекты, глубину развития трещин, коррозионную активность бетона».
Первичный осмотр не выявил явных дефектов. Работы по диагностике завершатся 22 ноября. Итоговые документы будут предоставлены в администрацию города в декабре текущего года. Специалисты лаборатории дадут заключение по дальнейшей эксплуатации объектов и в случае обнаружения дефектов представят рекомендации.
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