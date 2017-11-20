ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
20.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 10 | Автор: Галина Процкая
В рамках программы «Территория культуры «Росатом» в Железногорске проходит мониторинг работы учреждений культуры
Оценить творческую и экономическую эффективность в очередной раз приехала делегация от госкорпорации «Росатом».
Программа «Территория культуры «Росатом» осуществляется в Железногорске уже десять лет. Цель и задачи проекта - познакомить жителей города с лучшими образцами изобразительного, театрального исполнительского видов искусств и поддержать местные творческие инициативы.
- В этом году мы оцениваем 13 городов, а именно десять ЗАТО и три города, где расположены атомные станции. Оценку эффективности прошли дворцы культуры, театры и библиотеки, в следующем году мониторинг продолжится в сфере дополнительного образования и в парках, – рассказала ведущий специалист по работе с регионами госкорпорации «Росатом», руководитель программы «Территория культуры «Росатом» Оксана Конышева.
Итоги мониторинга культурной сферы закрытых городов будут подведены в декабре, сообщает муниципальный портал.
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