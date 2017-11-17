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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ
17.11.17 | Главные темы / Cобытия
Компания «ИСС» участвует в крупнейшем авиационно-космическом салоне региона
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН
17.11.17 | Главные темы / Cобытия
Проект бюджета на 2018 год передан в Совет депутатов ЗАТО для дальнейшего
СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ

СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ
17.11.17 | Главные темы / Своими глазами
Комбинат благоустройства приобрел 90 тысяч луковиц тюльпанов к весне
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 20 ноября
БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ

БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями на Открытом Кубке Красноярска по

РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 НОЯБРЯ

17.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
 Железногорский бюджет урежут
 547 роликов "Слава созидателям!"
 В ЗАТО приезжают куклы из Забайкалья
 Полицейским вручили значки "Железногорец"


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