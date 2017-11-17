РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 НОЯБРЯ
17.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
• Железногорский бюджет урежут
• 547 роликов "Слава созидателям!"
• В ЗАТО приезжают куклы из Забайкалья
• Полицейским вручили значки "Железногорец"
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