ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН

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17.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Сформирован проект бюджета на 2018 год

В настоящее время проект бюджета на 2018 год передан в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для дальнейшего согласования.

– Мы планируем, что в 2018 году доход составит 3,4 млрд рублей, расход – 3,5 млрд. рублей, дефицит - 102 млн, дотации – 927 млн, что на 79 млн рублей меньше, чем в прошлом году, - рассказал первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин.


В 2018 году в проект бюджета включены программы по благоустройству общественного пространства в поселке Подгорный, будет продолжено развитие общественного пространства «Ленинградский бульвар». Часть средств выделяется на ремонт дороги по пр. Курчатова и ул. Советской, обновление автобусного автопарка МП ПАТП. Также в 2018 году планируется завершить проект Музейно-выставочного центра и приступить к ремонту здания на ул. Свердлова, 68.

В декабре, перед утверждением бюджета на сессии Совета депутатов, проект бюджета будет рассмотрен на публичных слушаниях, сообщает муниципальный портал.



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