В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН
16.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая
Cмотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 20 ноября
Готовится главный финансовый документ, по которому наше закрытое территориальное образование будет жить в 2018 году. Каковы итоги года уходящего? Какие проекты ждут осуществления? Какие изменения произойдут в Железногорске? Чем готов удивить гостей VI Инновационный форум? Об этом расскажет первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Проскурнин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 20 ноября, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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