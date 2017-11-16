ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
16.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Сотрудники полиции окажут юридическую помощь несовершеннолетним и их родителям
20 ноября с 9.00 до 18.00 сотрудники полиции и юристы МУ МВД России по Железногорску окажут правовую помощь несовершеннолетним и их родителям. Мероприятие организовано в рамках ежегодной всероссийской акции «День правовой помощи детям» и пройдет по адресу: ул.Ленина 67а.
Стражи порядка ответят на вопросы, связанные с выявлением и пресечением преступлений в отношении несовершеннолетних, юридическими последствиями правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.
По информации МУ МВД России по Железногорску
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