ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Сотрудники полиции окажут юридическую помощь несовершеннолетним и их родителям

20 ноября с 9.00 до 18.00 сотрудники полиции и юристы МУ МВД России по Железногорску окажут правовую помощь несовершеннолетним и их родителям. Мероприятие организовано в рамках ежегодной всероссийской акции «День правовой помощи детям» и пройдет по адресу: ул.Ленина 67а.

Стражи порядка ответят на вопросы, связанные с выявлением и пресечением преступлений в отношении несовершеннолетних, юридическими последствиями правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.





По информации МУ МВД России по Железногорску