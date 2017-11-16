ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

20 ноября в России отмечают День правовой помощи детям. В этот день в городской администрации пройдут бесплатные консультации адвокатов для следующих категорий граждан:



- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также их законных представителей;



- лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;



- усыновители, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;



- дети-инвалиды и их родители.



Консультации будут проходить:



С 9.30 до 12.30 в кабинете 1-09 Администрации ЗАТО г. Железногорск, прием граждан ведёт адвокат Анна Ивановна Туревич.



С 14.00 до 17.00 в кабинете 1-09 Администрации ЗАТО г. Железногорск - адвокат Ирина Владимировна Герасимова.



С 14-00 до 17-00 в кабинетах 6-12, 6-14, 6-14а в здании ВНИПИЭТ по адресу: ул. Ленина, 39а – специалисты Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.



Телефоны для справок: 72-75-22, 74-60-18