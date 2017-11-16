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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
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ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
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15.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

15.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Наталья Кокорина

20 ноября в России отмечают День правовой помощи детям. В этот день в городской администрации пройдут бесплатные консультации адвокатов для следующих категорий граждан:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также их законных представителей;

- лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- дети-инвалиды и их родители.

Консультации будут проходить:

С 9.30 до 12.30 в кабинете 1-09 Администрации ЗАТО г. Железногорск, прием граждан ведёт адвокат Анна Ивановна Туревич.

С 14.00 до 17.00 в кабинете 1-09 Администрации ЗАТО г. Железногорск - адвокат Ирина Владимировна Герасимова.

С 14-00 до 17-00 в кабинетах 6-12, 6-14, 6-14а в здании ВНИПИЭТ по адресу: ул. Ленина, 39а – специалисты Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Телефоны для справок: 72-75-22, 74-60-18



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