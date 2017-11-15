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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

14.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Татьяна Фирсова

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 ноября

Хочешь узнать, как заплатить налоги, не выходя из дома? Почему выставили штрафы предпринимателям, закрывшим свое дело? Что грозит не заплатившим вовремя налоги? На эти и другие вопросы ответит руководитель Межрайонной ИФНС №26 по Красноярскому краю Светлана Захарова.

Прямое включение программы на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. На городском радио программа прозвучит в записи в 13,20.

Повтор "Открытой студии" на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.



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