В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
14.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 ноября
Хочешь узнать, как заплатить налоги, не выходя из дома? Почему выставили штрафы предпринимателям, закрывшим свое дело? Что грозит не заплатившим вовремя налоги? На эти и другие вопросы ответит руководитель Межрайонной ИФНС №26 по Красноярскому краю Светлана Захарова.
Прямое включение программы на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. На городском радио программа прозвучит в записи в 13,20.
Повтор "Открытой студии" на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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