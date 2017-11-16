БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ

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В МДЦ «Сибирь» в рамках ярмарки «Зоомир» прошел Открытый Кубок Красноярска по кинологическому спорту аджилити





Мероприятие организовано Красноярской краевой кинологической федерацией совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.

От железногорского объединения «Я и моя собака» ДЭБЦ в соревнованиях приняли участие три спортивные пары (спортсмен + собака). В этот день все спортивные звезды сошлись для нашей Алины Чиндиной. Ее результаты (категория «макси»- большие собаки):

Алина Чиндина и ризеншнауцер Рэс – I место в общем зачете и I место среди юниоров.

Алина Чиндина и метис Джони – III место в общем зачете и II место среди юниоров.

Поздравляем с победой Алину и ее тренера Анну Кутянину!

Также в МВДЦ «Сибирь» прошли Первенство и Чемпионат Красноярска по кинологическому фристайлу. Выпускница объединения «Я и моя собака» ДЭБЦ Алена Мерзлякова и ее питомица - шелти Афина заняли II место в категории «Параденс».

фото железногорского объединения «Я и моя собака» ДЭБЦ