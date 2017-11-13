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13.11.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции возбудили уголовное дело в отношении
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
До 30 ноября принимаются заявки на присуждение Молодёжной премии
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 13 ноября
ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске отметили 93 годовщину со дня рождения М.Ф. Решетнёва
НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР

НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 13 НОЯБРЯ

13.11.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 44 | Автор: Сергей Скляров



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