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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА

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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА

13.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Наталья Кокорина

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 13 ноября

Вместе напишем историю страны Росатом! Всероссийский конкурс «СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ» на финишной прямой. Школьники уже подготовили десятки сюжетов о выдающихся железногорцах. Теперь работы оценивает жюри. Об участии в масштабном проекте, сложностях в подготовке сюжетов и достижениях юных конкурсантов расскажет заместитель директора по воспитательной работе школы № 101 Наталья Калмыкова. 

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 13 ноября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. 

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



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