В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 ноября

100 лет назад в России была создана советская милиция. Круглую дату стражи порядка будут отмечать 10 ноября. Что изменилось в подходах охраны общественного спокойствия? Как часто железногорцы обращаются за помощью в полицию? Вырос или снизился уровень преступности в Железногорске? Об этом и многом другом будем говорить с начальником Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаилом Кеушем.

Прямое включение программы на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор на городском радио в записи в 13,20.

Смотрите повтор программы на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.