ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

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На проездах Мира и Юбилейном появились новые пешеходные переходы



В Железногорске на Мира организован новый пешеходный переход – нанесена горизонтальная разметка и установлены соответствующие знаки, сообщает муниципальный портал.



Со стороны ТЦ «Мозаика» для удобства жителей оборудуют ступени и пандус для маломобильных групп со специальным покрытием.



Остановку же перенесли ближе к Ленинградскому проспекту. Для этого была вынесена одна световая опора и оборудован карман для остановки автобусов. Сегодня автобусы останавливаются в новом кармане.



Помимо этого организован новый пешеходный переход на Юбилейном проезде – установлены знаки и нанесена разметка, сообщает ГиГ.