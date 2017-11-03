ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ
03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 7 | Автор: Галина Процкая
На проездах Мира и Юбилейном появились новые пешеходные переходы
В Железногорске на Мира организован новый пешеходный переход – нанесена горизонтальная разметка и установлены соответствующие знаки, сообщает муниципальный портал.
Со стороны ТЦ «Мозаика» для удобства жителей оборудуют ступени и пандус для маломобильных групп со специальным покрытием.
Остановку же перенесли ближе к Ленинградскому проспекту. Для этого была вынесена одна световая опора и оборудован карман для остановки автобусов. Сегодня автобусы останавливаются в новом кармане.
Помимо этого организован новый пешеходный переход на Юбилейном проезде – установлены знаки и нанесена разметка, сообщает ГиГ.
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