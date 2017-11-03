ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ!

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03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Госавтоинспекция напоминает о необходимости установки знака «Шипы» на автомобилях с зимней шипованной резиной

В апреле 2017 года вступили в силу изменения в ПДД, касающихся запрета на эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия на нем предусмотренных ПДД опознавательных знаков.

Знак «Шипы», который должны быть установлен в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Важно помнить: знак «Шипы» не просто информирует других участников дорожного движения, что в зимний период времени вы эксплуатируете колесную резину, оснащенную шипами.

Он предупреждает, что благодаря наличию шипов на колесах ваш тормозной путь на скользкой дороге может оказаться значительно короче, чем думают другие водители. А, следовательно, им имеет смысл увеличивать дистанцию. Поскольку шипованная резина выпускается разным качеством, возможен вылет шипов из-под колес впереди едущих автомобилей. Поэтому знак «Шипы» также предупреждает едущих позади вас водителей о необходимости также увеличивать дистанцию.

Несоблюдение требования в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ влечет наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере пятисот рублей.



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