ПИМАШКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

В Железногорске с рабочим визитом находится Депутат Государственной Думы РФ Петр Пимашков



Сегодня депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Петр Пимашков встретится с руководством ЗАТО Железногорск. Также в планах – рабочий визит на Горно-химический комбинат, где совместно с генеральным директором градообразующего предприятия Петром Гавриловым планируется обсудить актуальные вопросы деловой повестки Комитета по энергетике Государственной Думы РФ.

Помимо этого предполагается встреча с коллективом и руководством Центра занятости населения.

В рамках визита в Железногорск Петр Иванович проведет также прием граждан по личным вопросам на базе общественной приемной партии «Единая Россия» и примет участие в ряде городских мероприятий, сообщает муниципальный портал.