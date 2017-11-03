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В Железногорске с рабочим визитом находится Депутат Государственной Думы РФ

ПИМАШКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске с рабочим визитом находится Депутат Государственной Думы РФ Петр Пимашков

Сегодня депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Петр Пимашков встретится с руководством ЗАТО Железногорск. Также в планах – рабочий визит на Горно-химический комбинат, где совместно с генеральным директором градообразующего предприятия Петром Гавриловым планируется обсудить актуальные вопросы деловой повестки Комитета по энергетике Государственной Думы РФ.

Помимо этого предполагается встреча с коллективом и руководством Центра занятости населения.

В рамках визита в Железногорск Петр Иванович проведет также прием граждан по личным вопросам на базе общественной приемной партии «Единая Россия» и примет участие в ряде городских мероприятий, сообщает муниципальный портал.



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