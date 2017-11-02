МАРАФОН ЗА МАРАФОНОМ

Железногорский триатлет Валентин Кудымов пробежал свой 98-й марафон

Соревнования прошли в столице Черногории Подгорице. Дистанцию 42 км 195 м Валентин преодолел за 3 часа 47 минут и 22 секунды. С таким результатом он стал четвертым в своей подгруппе из 13 участников. До бронзы не хватило минуты и 20 секунд. Как сообщает сайт Красноярской Федерации триатлона и маунтинбайка, девяносто девятый марафон спортсмен планирует пробежать в декабре в Железногорске.

По информации "Время Местное"