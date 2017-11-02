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Суд вынес приговор обвиняемому в серии краж из садов

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ВИНА ДОКАЗАНА

02.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Наталья Кокорина

Суд вынес приговор обвиняемому в серии краж из садов

В дежурную часть полиции Железногорска поступило несколько сообщений от владельцев садовых участков. Потерпевшие сообщали, что за время их отсутствия неизвестный вскрывал замки на домиках или садовых постройках и похищал электроинструменты, продукты питания и иное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. Установлена его причастность к совершению шести краж из садоводческих кооперативов. При проведении обыска по месту жительства, у ранее не судимого 49-летнего мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаконно хранившийся обрез охотничьего ружья. Следователями были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», а также уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия».

Рассмотрев материалы уголовных дел, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.



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