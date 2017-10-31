ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
31.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина
Состоялось очередное заседание Общественного совета по ЖКХ при Главе ЗАТО, в рамках которого обсуждалась новая редакция договора управления многоквартирным домом на 2018-2022 годы
После непродолжительной дискуссии члены Совета сошлись во мнении рекомендовать всем управляющим компаниям ЗАТО Железногорск предлагаемый договор в качестве типового.
- О вопрос по договору управления многоквартирным домом сломано немало копий. Но общими усилиями удалось достичь консенсуса, устранив десятки разногласий. Считаю, что достигнутое решение - огромный шаг вперед, - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев. – ГЖКУ готово работать в рамках, предлагаемых новой редакцией договора, что сделает работу крупнейшей управляющей организации Железногорска более прозрачной и понятной для населения.
Напомним, что рабочая группа под руководством заместителя Главы администрации ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ Юрия Латушкина вела работу по согласованию нового проекта договора по управлению многоквартирным домом с мая 2017 года. Результатом этой работы стал протокол разногласий из более чем 20 пунктов. В ходе переговоров с МП «ГЖКУ» разногласия устранены.
Участники заседания Общественного совета по ЖКХ при Главе ЗАТО также решили вернуться к вопросу осенью 2018 года с тем, чтобы обсудить уже результаты работы в рамках нового договора.
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