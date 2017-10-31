Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОТВОРИ СВОЕ СЕРДЦЕ

ОТВОРИ СВОЕ СЕРДЦЕ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Железногорский хоспис проводит первый благотворительный концерт
КОРОНА ФЕСТИВАЛЯ

КОРОНА ФЕСТИВАЛЯ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
В ДК «Юность» выберут королеву восточного танца
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия
Состоялось очередное заседание Общественного совета по ЖКХ при Главе ЗАТО

"СЕРЕБРО" В БОБСЛЕЕ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская спортсменка Любовь Черных в паре с разгоняющей Викторией
НЕ БОЛЕЙТЕ

НЕ БОЛЕЙТЕ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия
График работы Клинической больницы № 51 в праздничные дни

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

31.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина

Состоялось очередное заседание Общественного совета по ЖКХ при Главе ЗАТО, в рамках которого обсуждалась новая редакция договора управления многоквартирным домом на 2018-2022 годы

После непродолжительной дискуссии члены Совета сошлись во мнении рекомендовать всем управляющим компаниям ЗАТО Железногорск предлагаемый договор в качестве типового.

- О вопрос по договору управления многоквартирным домом сломано немало копий. Но общими усилиями удалось достичь консенсуса, устранив десятки разногласий. Считаю, что достигнутое решение - огромный шаг вперед, - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев. – ГЖКУ готово работать в рамках, предлагаемых новой редакцией договора, что сделает работу крупнейшей управляющей организации Железногорска более прозрачной и понятной для населения.

Напомним, что рабочая группа под руководством заместителя Главы администрации ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ Юрия Латушкина вела работу по согласованию нового проекта договора по управлению многоквартирным домом с мая 2017 года. Результатом этой работы стал протокол разногласий из более чем 20 пунктов. В ходе переговоров с МП «ГЖКУ» разногласия устранены.
 
Участники заседания Общественного совета по ЖКХ при Главе ЗАТО также решили вернуться к вопросу осенью 2018 года с тем, чтобы обсудить уже результаты работы в рамках нового договора.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОДОЖДЕМ

ПОДОЖДЕМ
25 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Парковку у «Сибирского городка» отремонтируют весной
ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
30 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В УМВД России по ЗАТО Железногорск прошло очередное заседание Общественного совета
А У ВАС ЕСТЬ ИДЕИ?

А У ВАС ЕСТЬ ИДЕИ?
3 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Вадим Медведев хочет услышать идеи развития Железногорска от горожан
ПО ИТОГАМ МИТИНГА

ПО ИТОГАМ МИТИНГА
28 мая 2014 | Раздел: ---
••• В Железногорске создадут рабочую группу по вопросам ЖКХ

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Октябрь 2017 (188)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.