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НОЧНОЙ ДОЗОР

27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
Работники Комбината благоустройства сработали оперативно

Сегодняшний снег коммунальную службу города врасплох не застал. Водители заметили, что к началу рабочего дня все перекрестки, остановочные пункты, пешеходные переходы были посыпаны противогололедной песчано-гравийной смесью.
Комбинат благоустройства оперативно отреагировал на осадки и, начиная с 3 часов, муниципалы приступили к обработке автомобильных дорог Железногорска.
На предприятии было организовано ночное дежурство, что позволило сработать оперативно, пояснил директор МП КБУ Николай Пасечкин

"В 03.00 дежурные зафиксировали снегопад, и на улицы города вышли первые машины со смесью. Посыпали подъемы и спуски. Уже к 08.00 закончили обрабатывать перекрестки и пешеходные переходы. В рейде было до пяти машин, которые своевременно выполнили свою задачу".
фото Татьяны Зиминой


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