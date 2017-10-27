Работники Комбината благоустройства сработали оперативно
Сегодняшний снег коммунальную службу города врасплох не застал. Водители заметили, что к началу рабочего дня все перекрестки, остановочные пункты, пешеходные переходы были посыпаны противогололедной песчано-гравийной смесью.
НОЧНОЙ ДОЗОР
27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
Комбинат благоустройства оперативно отреагировал на осадки и, начиная с 3 часов, муниципалы приступили к обработке автомобильных дорог Железногорска.
На предприятии было организовано ночное дежурство, что позволило сработать оперативно, пояснил директор МП КБУ Николай Пасечкин
"В 03.00 дежурные зафиксировали снегопад, и на улицы города вышли первые машины со смесью. Посыпали подъемы и спуски. Уже к 08.00 закончили обрабатывать перекрестки и пешеходные переходы. В рейде было до пяти машин, которые своевременно выполнили свою задачу".
фото Татьяны Зиминой
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