ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

28 октября в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка



Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 28 октября с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».



Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо;

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- охлажденная курица;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- соленые и сушеные грибы;

- лесная ягода, орехи.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.