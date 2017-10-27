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ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина

28 октября в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 28 октября с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо;
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.



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