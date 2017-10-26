КТО НАМ ПОМОЖЕТ?
В Железногорске должен быть разработан механизм помощи людям, не имеющим статус инвалидности
В Железногорске отсутствует взаимодействие между ведомствами, которые по долгу службы оказывают помощь людям.
Речь идет о случае, произошедшем в понедельник, 20 октября. Подробности рассказала и. о. руководителя железногорского Управления ГО, ЧС и режима Ольга Димова.
По словам Ольги Димовой, пришлось достаточно долго искать, кто бы мог поднять лежачего человека с пола. В итоге выехали специалисты пожарной части и положили мужчину на кровать.
Такие ситуации нередки, говорит Ольга Димова. Проблему нужно решать, считает она.
Было время (правда, это была другая страна и называлась она СССР), когда по одному звонку пожарные выезжали, чтобы помочь открыть дверь, в которой заклинило замок, снять с дерева котенка. Сейчас все изменилось. Чтобы вызволить ребенка из квартиры с запертой дверью, диспетчеры ЕДДС советуют мамам звонить в 01 и говорить, что на включенной плите осталась кастрюля с едой. Тогда спасатели приедут, откроют дверь. Ну зафиксируют ложный вызов, ничего страшного.
А кто поможет тем, у кого нет статуса инвалидности и постоянного ухода? Их словно не существует. Глава ЗАТО Вадим Медведев взял на контроль озвученную проблему.
Но, может быть, ЕДДС снова кинет клич и соберет отряд неравнодушных, сердобольных людей, которые на безвозмездной основе смогут помогать тем, кто в этом очень нуждается?
А что касается мужчины, случай с которым высветил проблему по сути брошенных людей, в Центре социальной помощи обещали позаботиться о получении им инвалидности, чтобы взять под наблюдение соцработников.
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