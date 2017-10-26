КТО НАМ ПОМОЖЕТ?

В Железногорске должен быть разработан механизм помощи людям, не имеющим статус инвалидности

В Железногорске отсутствует взаимодействие между ведомствами, которые по долгу службы оказывают помощь людям.

Речь идет о случае, произошедшем в понедельник, 20 октября. Подробности рассказала и. о. руководителя железногорского Управления ГО, ЧС и режима Ольга Димова.

- 20 октября н а телефон службы ЕДДС позвонил мужчина, сказал, что он инвалид, прикован к постели, упал с нее и самостоятельно не может подняться на кровать . Просил о помощи. Диспетчер направила по указанному адресу скорую. Бригада медиков, приехав на место, выяснила, что медицинская помощь лежащему на полу мужчине не нужна, и уехала. Понять их можно: две хрупкие женщины не смогли бы поднять довольно крупного и тяжелого мужчину, но позвонить и сказать об этом диспетчерам ЕДДС, наверное, не составило бы труда. Мужчину оставили лежать на полу. Он п озвонил повторно, попросив направить к нему спасателей. Пришлось лично подключаться к решению проблемы: звонила в Центр социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, там ответили, что мужчина не инвалид, а потому за ним нет надзора и помощь оказать невозможно.

По словам Ольги Димовой, пришлось достаточно долго искать, кто бы мог поднять лежачего человека с пола. В итоге выехали специалисты пожарной части и положили мужчину на кровать.

Такие ситуации нередки, говорит Ольга Димова. Проблему нужно решать, считает она.

Было время (правда, это была другая страна и называлась она СССР), когда по одному звонку пожарные выезжали, чтобы помочь открыть дверь, в которой заклинило замок, снять с дерева котенка. Сейчас все изменилось. Чтобы вызволить ребенка из квартиры с запертой дверью, диспетчеры ЕДДС советуют мамам звонить в 01 и говорить, что на включенной плите осталась кастрюля с едой. Тогда спасатели приедут, откроют дверь. Ну зафиксируют ложный вызов, ничего страшного.

А кто поможет тем, у кого нет статуса инвалидности и постоянного ухода? Их словно не существует. Глава ЗАТО Вадим Медведев взял на контроль озвученную проблему.

Но, может быть, ЕДДС снова кинет клич и соберет отряд неравнодушных, сердобольных людей, которые на безвозмездной основе смогут помогать тем, кто в этом очень нуждается?

А что касается мужчины, случай с которым высветил проблему по сути брошенных людей, в Центре социальной помощи обещали позаботиться о получении им инвалидности, чтобы взять под наблюдение соцработников.