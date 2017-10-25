МЧС ИНФОРМИРУЕТ
25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая
9 ноября с 15.00 до 15.30 в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения
Комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны проводит Главное управление МЧС России по Красноярскому краю с запуском сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению.
Управление ГО и ЧС просит жителей города сохранять спокойствие, организованность и порядок.
фото om-saratov.ru
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