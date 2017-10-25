МЧС ИНФОРМИРУЕТ

9 ноября с 15.00 до 15.30 в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения



Комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны проводит Главное управление МЧС России по Красноярскому краю с запуском сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению.



Управление ГО и ЧС просит жителей города сохранять спокойствие, организованность и порядок.

фото om-saratov.ru