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ПЛАКАЛА СОБАЧКА

ПЛАКАЛА СОБАЧКА
24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорку обманули Интернет-мошенники на 15 тыс рублей, взяв предоплату за
ЗНАКОВОЕ МЕСТО

ЗНАКОВОЕ МЕСТО
24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Проект модернизации библиотеки №6 в Железногорске был представлен сегодня на
КОНКУРС НА ФИНИШЕ

КОНКУРС НА ФИНИШЕ
24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Приём творческих работ на конкурс «Слава созидателям» завершится 31 октября
ДРОНЫ ДЛЯ ГОРОДОВ

ДРОНЫ ДЛЯ ГОРОДОВ
24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Создание тестовых полигонов для беспилотных авиационных систем обсудят на VI
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕМЕН ТАШЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕМЕН ТАШЕВ
24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 октября

РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 ОКТЯБРЯ

24.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров
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